На Кавказе произошло пятое за неделю землетрясение
Ночью 3 ноября в горах Восточного Кавказа на территории Чечни зафиксировали подземные толчки
По данным на сайте Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 21:26 в Сельментаузенском сельском поселении Веденского района, в 46 км к югу от Грозного. Магнитуда составила 3,3, глубина — 10 км.
На сайте ГУ МЧС России по Чеченской Республике не появлялось сообщений о подземных толчках.
За последнюю неделю на Кавказе произошло еще четыре землетрясения: 2 ноября — в Хивском районе Дагестана, 30 октября — в Шатойском районе Чечни, 29 октября — в Курганинском районе Краснодарского края и в Махачкале.
Ранее Юга.ру писали, что 1 сентября у берегов Туапсе в Черном море зафиксировали сейсмособытие магнитудой 4,3.
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