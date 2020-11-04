На Кавказе произошло пятое за неделю землетрясение

Дагестан, Краснодарский край, Чечня

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Ночью 3 ноября в горах Восточного Кавказа на территории Чечни зафиксировали подземные толчки

По данным на сайте Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 21:26 в Сельментаузенском сельском поселении Веденского района, в 46 км к югу от Грозного. Магнитуда составила 3,3, глубина — 10 км.

На сайте ГУ МЧС России по Чеченской Республике не появлялось сообщений о подземных толчках.

За последнюю неделю на Кавказе произошло еще четыре землетрясения: 2 ноября — в Хивском районе Дагестана, 30 октября — в Шатойском районе Чечни, 29 октября — в Курганинском районе Краснодарского края и в Махачкале. 

Ранее Юга.ру писали, что 1 сентября у берегов Туапсе в Черном море зафиксировали сейсмособытие магнитудой 4,3.

Землетрясения

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