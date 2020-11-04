В Сочи дети обнаружили мужчину без признаков жизни, висящего на проводе

На заброшенной площадке «Серебряная» на улице Красноармейской, 15 в Центральном районе Сочи дети нашли мужчину без признаков жизни, висящего на проводе

О находке они сразу рассказали родителям. Как сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи», тело принадлежит местному дворнику.

«По факту гибели 54-летнего мужчины в следственном отделе по Центральному району города Сочи краевого СКР организована доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.