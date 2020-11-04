На Кубани от COVID-19 умерли еще 6 человек

Напомним, за последние сутки в России зафиксировали новый рекорд заражений коронавирусом — 19 тыс. 768. В Краснодарском крае диагностировали 135 зараженных и 6 смертей. Всего в регионе за период пандемии COVID-19 официально выявили у 17 тыс. 928 человека, умерли 447 пациентов.

Врачам Красноармейской ЦРБ не удалось спасти 51-летнюю жительницу Славянского района. На фоне COVID-19 у нее развилась внебольничная двусторонняя пневмония тяжелой степени, несколько дней пациентка находила на аппарате ИВЛ.

В Лабинской ЦРБ скончалась 77-летняя жительница Курганинска. КТ показала двустороннюю полисегментарную пневмонию, тест на новую коронавирусную инфекцию был положительный. У женщины было сопутствующее заболевание — гипертония.

Два летальных случая зафиксировали в Крымской ЦРБ. У жителей района 75 и 78 лет компьютерная томография показала двустороннюю пневмонию, тест на коронавирус оказался положительным. Также у мужчины было сопутствующие заболевания — гипертония и ишемия.

В третьей городской больнице Сочи скончался 74-летний местный житель с подтвержденным COVID-19. У мужчины был сахарный диабет, гипертония и атеросклероз. В Афипском отделении районной ЦРБ умер 72-летний житель Северского района. КТ показала двустороннюю полисегментарную пневмонию, его подключили к аппарату ИВЛ. Тест на коронавирус оказался положительным. Помимо этого у мужчины была ишемическая болезнь сердца.