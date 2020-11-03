В Сочи нашли рюкзак основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова

Напомним, 31-летний мужчина, сооснователь онлайн-университета Skillbox, перестал выходить на связь в ночь на 1 ноября. Источник в правоохранительных органах рассказал порталу Юга.ру, что Игорь Коропов живет в Москве и приехал в Сочи с коллегой. Бизнесмен остановился в отеле в Имеретинской низменности, вечером решил прогуляться на набережной и не вернулся.

Полиция и волонтеры «Лиза Алерт» начали поиски мужчины, а следком организовал проверку по факту исчезновения. Известно, что на пирсе около одного из приморских кафе нашли телефон пропавшего.

Вечером 3 ноября появилась новая информация. Как рассказала телеканалу «360» мать мужчины Елена, в море недалеко от отеля нашли рюкзак.

«Ушел он с рюкзаком, рюкзак нашли сегодня плавающим в море недалеко от отеля. Шторм был, рюкзак мог мигрировать. Я ничего толком не знаю. Никто ничего не говорит. Сейчас пытаются камеры посмотреть», — рассказала она.

По данным телеканала, сейчас в поисках на воде участвуют силы МЧС. Информацию о рюкзаке в море получил также «Коммерсант» от источников.