В Сочи на курорте «Роза Хутор» построят храм Рождества Христова
На Красной Поляне на горном курорте «Роза Хутор» в ноябре заложили православный храм
Чин закладки первого камня во основание новой церкви совершил Епископ Сочинский и Туапсинский Герман. Храм построят на территории культурно-этнографического комплекса «Моя Россия», который открылся после перезапуска экспозиций в июле.
Комплекс «Моя Россия», которым управляет курорт «Роза Хутор», располагается на берегу горной реки Мзымта. На территории площадью 3,3 га находится 11 тематических павильонов, демонстрирующих архитектуру регионов РФ: Кавказа, Суздаля, Центральной России, Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, русского севера, Казани, Урала, Сибири и Бурятии.
За основу внешнего архитектурного облика будущего храма взяли образ Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском, построенном в 1152 году. Это будет одноглавая трехъярусная церковь с четвериком, которую увенчает луковичная глава с восьмиконечным крестом. Храм освятят в честь Рождества Христова.
Планируемая площадь строения составит более 200 кв. метров, а высота — около 30 метров. Внутреннее убранство предполагает настенную роспись, художественную ручную ковку, плиты из натурального камня. Храм оснастят всеми современными инженерными системами.
«Мы находимся в невероятно красивых местах, в окружении гор и уникальной природы. Без преувеличения здесь по-настоящему чувствуется неземная благодать. Люди стремятся в церковь, чтобы получить утешение, поддержку, они хотят достичь гармонии с самими собой, с окружающим миром. Поэтому, я считаю, что мы должны предоставить нашим гостям и жителям Красной Поляны, Сочи такую возможность — прийти в храм», — сказал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.
Для финансирования работ по возведению православной церкви создали специальный благотворительный фонд, в который могут жертвовать как частные лица, так и компании. Храм Рождества Христова по завершении строительных работ передадут Сочинской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
Как сообщали Юга.ру, в Сочи на курорте «Роза Хутор» выпал первый снег. В пресс-службе курорта «Роза Хутор» напомнили, что старт горнолыжного сезона 2020/2021 запланировали на 18 декабря. Как писали Юга.ру, «Роза Хутор» продлил летний сезон до середины ноября.
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