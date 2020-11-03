В Сочи на курорте «Роза Хутор» построят храм Рождества Христова

На Красной Поляне на горном курорте «Роза Хутор» в ноябре заложили православный храм

Чин закладки первого камня во основание новой церкви совершил Епископ Сочинский и Туапсинский Герман. Храм построят на территории культурно-этнографического комплекса «Моя Россия», который открылся после перезапуска экспозиций в июле.

Комплекс «Моя Россия», которым управляет курорт «Роза Хутор», располагается на берегу горной реки Мзымта. На территории площадью 3,3 га находится 11 тематических павильонов, демонстрирующих архитектуру регионов РФ: Кавказа, Суздаля, Центральной России, Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, русского севера, Казани, Урала, Сибири и Бурятии.

За основу внешнего архитектурного облика будущего храма взяли образ Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском, построенном в 1152 году. Это будет одноглавая трехъярусная церковь с четвериком, которую увенчает луковичная глава с восьмиконечным крестом. Храм освятят в честь Рождества Христова.

Планируемая площадь строения составит более 200 кв. метров, а высота — около 30 метров. Внутреннее убранство предполагает настенную роспись, художественную ручную ковку, плиты из натурального камня. Храм оснастят всеми современными инженерными системами.