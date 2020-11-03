На Кубани умерли шесть человек с подтвержденным COVID-19

На Кубани к 3 ноября официально зафиксировали 441 смерть пациентов с коронавирусом

Напомним, всего за период пандемии в Краснодарском крае коронавирус диагностировали у 17 тыс. 793 человек, из которых 441 пациент скончался. В России к 3 ноября зафиксировали 1 млн 636 тыс. 781 заболевшего в 85 регионах. Умерли 28 тыс. 235 человек.

Оперштаб Кубани сообщил, что за последние сутки в регионе летальные случаи зафиксировали в медицинских организациях Сочи, Лабинского, Северского и Крымского районов.

В Сочи умерли 69-летний и 79-летний местные жители. Их госпитализировали в инфекционную больницу № 2 и городскую больницу № 4 с двусторонней пневмонией. Анализ на коронавирус дал положительный результат. У пациентов были сопутствующие заболевания — хроническая сердечная недостаточность и гипертония.

Третий летальный случай зафиксировали в Лабинской центральной районной больнице. 62-летнюю местную жительницу госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией и положительным результатом на COVID-19. У женщины также были цирроз печени, сахарный диабет и хронический гастрит.

Четвертый пациент скончался в Северской ЦРБ. Лабораторное исследование подтвердило наличие вируса у 79-летней местной жительницы. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти женщину не удалось. Она также страдала анемией и ишемической болезнью сердца.

В Крымскую ЦРБ с двусторонней пневмонией и положительным анализом на COVID-19 постапили 69-летняя жительница Крымского района и 75-летний житель Геленджика. Спасти пациентов не удалось. У них были гипертония, ишемическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность.