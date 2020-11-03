На Кубани число зараженных COVID-19 достигло 17 тыс. 793 человек

В России к 3 ноября коронавирусом заразились 1 млн 636 тыс. 781 человек

За сутки в России зарегистрировали 18 тыс. 648 новых случаев коронавируса, 355 человек умерли и 15 тыс. 331 — выздоровели.

Больше всего зараженных выявили в Москве (5 тыс. 150), Санкт-Петербурге (944) и Московской области (567). На юге самое большое число заболевших в Ростовской области (310), Ставропольском крае (203), Крыму (139), Краснодарском крае (130) , Дагестане (86), Кабардино-Балкарии (85), Карачаево-Черкесии (84), Севастополе (78), Северной Осетии (66), Адыгее (61), Ингушетии (59) и Чечне (14).