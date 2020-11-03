На Кубани число зараженных COVID-19 достигло 17 тыс. 793 человек
В России к 3 ноября коронавирусом заразились 1 млн 636 тыс. 781 человек
За сутки в России зарегистрировали 18 тыс. 648 новых случаев коронавируса, 355 человек умерли и 15 тыс. 331 — выздоровели.
Больше всего зараженных выявили в Москве (5 тыс. 150), Санкт-Петербурге (944) и Московской области (567). На юге самое большое число заболевших в Ростовской области (310), Ставропольском крае (203), Крыму (139), Краснодарском крае (130), Дагестане (86), Кабардино-Балкарии (85), Карачаево-Черкесии (84), Севастополе (78), Северной Осетии (66), Адыгее (61), Ингушетии (59) и Чечне (14).
Всего в стране за период пандемии зафиксировали 1 млн 636 тыс. 781 заболевшего в 85 регионах. Умерли 28 тыс. 235 человек.
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Оперштаб Кубани рассказал, что среди 130 зараженных 78 женщин и 52 мужчины, в том числе 10 детей. Возраст заболевших от 3 до 85 лет. В Краснодаре выявили 25 новых случаев, в остальном они распределилась так:
- 11 — в Туапсинском районе;
- по 10 — в Белореченском и Темрюкском районах;
- 9 — в Славянском районе;
- по 8 — в Сочи и Тихорецком районе;
- 7 — в Крымском районе;
- по 6 — в Анапе, Кавказском, Крыловском районах;
- 5 — в Абинском районе;
- 4 — в Красноармейском районе;
- 3 — в Апшеронском районе;
- по 2 — в Новороссийске, Северском и Павловском районах;
- по 1 — в Армавире, Ейском, Калининском, Староминском, Новопокровском и Гулькевичском районах.
Всего за период пандемии общее число заболевших составило 17 тыс. 793 человека, из них 1 тыс. 553 ребенка. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения — 313,5. Выздоровели 11 тыс. 793 пациентов (+48), умер 441 человек (+6). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 40 пациентов, еще четверо — на ЭКМО.
В медицинские организации региона с подозрением на коронавирус обратились 72 тыс. 766 человек, из них 6 тыс. 86 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 6 тыс. 961 человек, включая 2 тыс. 639 несовершеннолетних.
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