Власти Краснодара обсудили строительство фекальной канализации

С начала 2020 года комиссия обследовала 4 тыс. 340 адресов, где выявили 191 незаконную врезку в ливневую канализацию.

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков на главной городской планерке 2 ноября рассказал, что за неделю с 21 по 28 октября обследовали сети ливневой канализации на наличие незаконных подключений по улицам:

Кроме того, специалисты затампонировали 97 незаконных подключений. В прошлые выходные сотрудники департамента объехали город и нашли места скопления листвы. Их планируют устранить в ближайшее время, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Мы тампонируем врезки. А параллельно люди реагируют? Берут ли они техусловия, чтобы переподключиться на законных основаниях?», — спросила председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко.

Директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов ответил, что с начала 2020 года пришло только семь абонентов, которым выдали предписания на переключение.

Глава Краснодара Евгений Первышов добавил, что власти будут искать возможность частичного финансирования строительства фекальной канализации.

«Люди, безусловно, в сложных нынешних условиях не смогут оплатить такие расходы в частном секторе. Основные магистрали, особенно в историческом центре, надо просчитывать и находить бюджетные источники финансирования», — резюмировал мэр города.