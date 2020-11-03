Власти Краснодара обсудили строительство фекальной канализации

Краснодарский край

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Власти Краснодара 2 ноября подняли вопрос незаконных врезок в ливневую канализацию

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков на главной городской планерке 2 ноября рассказал, что за неделю с 21 по 28 октября обследовали сети ливневой канализации на наличие незаконных подключений по улицам:

  • Рашпилевской;
  • Дальней;
  • Бабушкина;
  • Путевой;
  • Колхозной;
  • 40-летия Победы;
  • Московской.

С начала 2020 года комиссия обследовала 4 тыс. 340 адресов, где выявили 191 незаконную врезку в ливневую канализацию. 

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Кроме того, специалисты затампонировали 97 незаконных подключений. В прошлые выходные сотрудники департамента объехали город и нашли места скопления листвы. Их планируют устранить в ближайшее время, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Мы тампонируем врезки. А параллельно люди реагируют? Берут ли они техусловия, чтобы переподключиться на законных основаниях?», — спросила председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко.

Директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов ответил, что с начала 2020 года пришло только семь абонентов, которым выдали предписания на переключение.

Глава Краснодара Евгений Первышов добавил, что власти будут искать возможность частичного финансирования строительства фекальной канализации.

«Люди, безусловно, в сложных нынешних условиях не смогут оплатить такие расходы в частном секторе. Основные магистрали, особенно в историческом центре, надо просчитывать и находить бюджетные источники финансирования», — резюмировал мэр города.

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Напомним, в августе в Юбилейном микрорайоне Краснодара неочищенные стоки попали в реку Кубань. Власти тогда заявили об устранении аварии, однако местные жители продолжили публиковать видео, на которых видны черные потоки, стекающие в реку. После этого замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Илья Данильченко объяснил, что была устранена первая авария, а место второй устанавливается.

Евгений Первышов Краснодар

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