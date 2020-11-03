В Махачкале прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста «Черновика» Гаджиева, которого задержали больше года назад
В Махачкале люди требуют освободить задержанного больше года назад журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева
Напомним, редактора отдела «Религия» газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева задержали в июне 2019 года и возбудили против него уголовное дело. Его заподозрили в перечислении денег проповеднику, которого считают организатором финансирования террористов.
Спустя два дня после задержания журналиста другой задержанный по той же статье, бизнесмен Кемал Тамбиев, в суде признался, что под пытками оклеветал Гаджиева. Мужчина заявил, что его избили, чтобы получить показания. Тем не менее, спустя несколько дней Гаджиева арестовали на два месяца. Ему несколько раз продлевали арест, предпоследний раз это случилось 13 марта.
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Накануне в Махачкале прошли восемь одиночных пикетов в поддержку Гаджиева. Жители города поддерживали активистов, рассказал пикетчик «Кавказскому Узлу». Коллеги и друзья журналиста еженедельно проводят в столице Дагестана акции протеста с требованием освободить его. Например, неделю назад в одиночных пикетах поучаствовали 10 человек.
Серия одиночных пикетов 2 ноября прошла на пересечении проспекта Гамзатова и улицы Дахадаева в центре Махачкалы. Акция продолжалась в течение часа: ее участники, сменяя друг друга, по очереди держали в руках плакат с требованием освободить арестованного журналиста. Проезжавшие мимо водители поддерживали пикетчиков сигналами.
Адвокат Гаджиева последний раз посещал его 29 октября. По словам юриста, редактор не жалуется на условия содержания и находится в хорошем расположении духа. Уголовное дело уже дошло до Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, где планируется процесс. Дата заседания пока неизвестна, но судью уже назначили.
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