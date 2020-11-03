В Махачкале прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста «Черновика» Гаджиева, которого задержали больше года назад

В Махачкале люди требуют освободить задержанного больше года назад журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева

Напомним, редактора отдела «Религия» газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева задержали в июне 2019 года и возбудили против него уголовное дело. Его заподозрили в перечислении денег проповеднику, которого считают организатором финансирования террористов.

Спустя два дня после задержания журналиста другой задержанный по той же статье, бизнесмен Кемал Тамбиев, в суде признался, что под пытками оклеветал Гаджиева. Мужчина заявил, что его избили, чтобы получить показания. Тем не менее, спустя несколько дней Гаджиева арестовали на два месяца. Ему несколько раз продлевали арест, предпоследний раз это случилось 13 марта.