Участник общественного движения «Помоги городу» и член комиссии по землепользованию и застройке Краснодара Владислав Амерханов сообщил, что во время обсуждений генплана местные жители предлагали разместить в поселке плоскостные спортивные сооружения. Проектировщики учли это и занесли их в плане на Голубой бульвар напротив нового детского сада и в район улиц Осиновой и Свято-Никольской.

Во время планерки в мэрии Краснодара глава Евгений Первышов рассказал, что поселок Индустриальный обделен спортивной инфраструктурой и что «там нет ничего абсолютно». Он предложил обсудить возможность строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

Амерханов отметил, что при этом эти участки не сформированы и не поставлены на кадастровый учет, поэтому строительство спортивных зон там может затянуться. Поэтому, добавил он, следует рассмотреть возведение спортобъекта там, где участок уже сформирован, — в Свято-Николаевском парке.

Первышов добавил, что на этом участке можно делать типовый проект спортивного комплекса, которые сейчас выполняется в других частях города:

«Один из них — мы завершаем строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Юбилейном микрорайоне. Дальше у нас по планам при поддержке губернатора края — строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Вавилова — проектно-сметная документация готова, будем подавать заявку. Будем надеяться, что в той части мы финансирование найдем».

Первышов подметил, что, раз есть уже готовый проект, необходимо только сделать привязку к местности, выполнить в 2021 году проектирование и получить положительное заключение Госэкспертизы. Участники планерки заключили, что необходимо закрепить территорию перед детским садом за управлением по физкультуре и спорту либо за департаментом строительства, чтобы в дальнейшем построить там комплекс.