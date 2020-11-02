В Сочи и Новороссийске установили металлические фигуры дельфинов для сбора пластмассовых крышек
В конце октября на набережных Сочи и Новороссийска появились контейнеры для сбора пластмассовых отходов
В Сочи и Новороссийске 31 октября презентовали металлические контейнеры в форме дельфинов. Они представляют собой специальным образом загнутую сетку и предназначены для сбора пластиковых крышек от бутылок.
«Деньги, полученные от переработки пластика, мы направим на лечение детей с ограниченными возможностями здоровья», — сообщила порталу Юга.ру директор центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей 2 ноября.
Центр провел конкурс среди школьников и выбрал имена фигурам. Дельфина, которого установили в Новороссийске на пляже Алексино, назвали Крышечкой, в Имеретинском порту — Дельфом.
«Акция имеет экологическую миссию. Дельфины — хранители моря. И мы призываем людей вместе сделать его чистым и безопасным», — заключила Белей.
Напомним, «Дельфа» занимается лечением, реабилитацией и возвращением дельфинов в естественную среду обитания. Ранее в организации заявили, что за май на Черноморском побережье Краснодарского края умерли как минимум 133 дельфина.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.