Один человек погиб в ДТП в Адыгее

Адыгея

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В Адыгее 1 ноября произошло ДТП, в котором погиб пассажир машины

Авария случилась в 16:00 на трассе Энем — Адыгейск. По предварительным данным, 37-летний житель Тахтамукайского района за рулем автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с двумя иномарками.

В результате ДТП один из пассажиров отечественной машины скончался на месте. Водителя и второго пассажира с травмами госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП. В МВД по региону также добавили, что за выходные дни в республике произошло 20 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Большинство аварий случились в Тахтамукайском районе и Майкопе — 11 и 6 соответственно.

ДТП смерть

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