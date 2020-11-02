Власти Краснодара рассказали, откуда берутся незаконные вышки сотовой связи с двойным назначением

В мэрии Краснодара 2 ноября заявили, что в городе нашли 32 незаконные вышки сотовой связи

Напомним, 26 октября на планерке в мэрии Краснодара власти признали проблему незаконного распространения вышек сотовой связи. На главной городской планерке 2 ноября глава города Евгений Первышов попросил своего заместителя Евгения Наумова рассказать, что в мэрии сделали за прошедшую неделю.

«По ситуации, которая у нас есть в городе, было выявлено 32 вышки, как их называют, «двойного назначения» — на данный момент уже две вышки демонтированы собственными силами», — отчитался Наумов.

По его словам, сотрудники планируют проработать юридическую составляющую вопроса. Оставшиеся 30 вышек будут демонтировать в ближайшее время. Владельцам сетей и опор электропередач разошлют информацию о недопущении ставить такие вышки двойного назначения.

«Как они это делают? Стоит опора «НЭСКа», они вместо нее ставят эту вышку сотовой связи, переключают на нее сеть, подключаются, берут техусловия. Чтобы этого впредь больше не было, все получат официальные уведомления о недопущении впредь таких вышек», — добавил Наумов.

Также Первышов поручил проработать этот вопрос с краевым департаментом архитектуры и градостроительства, главным архитектором края и депутатами ЗСК, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.