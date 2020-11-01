В Краснодаре в эти выходные 864 фермера реализовали свои продукты на ярмарках
Власти Краснодара 1 ноября рассказали о ярмарках, прошедших в выходные
Напомним, в начале октября после замечаний губернатора Кубани Вениамина Кондратьева мэрия Краснодара отчиталась, что к 10 октября в Краснодаре будут работать 14 ярмарок вместо 8. Позже их число увеличили до 16, а затем — до 17.
В эти выходные в Краснодаре на 16 ярмарках свою продукцию реализовали 864 участника, среди которых 129 представителей предприятий, 376 индивидуальных предпринимателей, 261 личных подсобных и 98 крестьянских фермерских хозяйств.
«Мы создаем условия для того, чтобы как можно больше наших кубанских производителей привозили свою сельхозпродукцию в Краснодар. Следим за тем, чтобы у всех участников были равные условия. Создали ярмарком — коллегиальный орган, который рассматривает спорные вопросы и принимает решения по исключению нарушителей и замене участников», — рассказал заместитель главы Краснодара Дмитрий Логвиненко.
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В состав ярмаркома вошли представители городского управления торговли и бытового обслуживания населения, управления сельского хозяйства, правоохранительных органов и единого оператора МУП «Карасунский», который занимается организацией работы всех ярмарок выходного дня в краевом центре.
Всего за эти выходные в Краснодаре производители из 39 районов края продали 248 тонн продукции, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы. Узнать о наличии свободных мест, условиях и перечне товаров, допустимых к реализации на ярмарках можно в рабочее время по телефонам горячей линии: +7 (918) 342-93-14 или +7 (989) 839-12-21.
Заявки на участие в ярмарках сотрудники единого оператора МУП «Карасунский» принимают в рабочие дни с 8:00 до 15:00 по адресу: Краснодар, улица Стасова, 170/2.
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