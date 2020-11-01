В Краснодаре в эти выходные 864 фермера реализовали свои продукты на ярмарках

Власти Краснодара 1 ноября рассказали о ярмарках, прошедших в выходные

Напомним, в начале октября после замечаний губернатора Кубани Вениамина Кондратьева мэрия Краснодара отчиталась, что к 10 октября в Краснодаре будут работать 14 ярмарок вместо 8. Позже их число увеличили до 16, а затем — до 17.

В эти выходные в Краснодаре на 16 ярмарках свою продукцию реализовали 864 участника, среди которых 129 представителей предприятий, 376 индивидуальных предпринимателей, 261 личных подсобных и 98 крестьянских фермерских хозяйств. «Мы создаем условия для того, чтобы как можно больше наших кубанских производителей привозили свою сельхозпродукцию в Краснодар. Следим за тем, чтобы у всех участников были равные условия. Создали ярмарком — коллегиальный орган, который рассматривает спорные вопросы и принимает решения по исключению нарушителей и замене участников», — рассказал заместитель главы Краснодара Дмитрий Логвиненко.