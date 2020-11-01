На Кубани за сутки умерли семь пациентов с COVID-19, в том числе 36-летний мужчина

Краснодарский край

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В Краснодарском крае за период пандемии коронавируса умерли 428 человек

Напомним, за последние сутки в России зафиксировали новый рекорд заражений коронавирусом — 18 тыс. 665. В Краснодарском крае диагностировали 138 зараженных и 7 смертей. Всего в регионе за период пандемии COVID-19 официально выявили у 17 тыс. 531 человека, умерли 428 человек пациентов.

В клинической специализированной инфекционной больнице Краснодара умер 36-летний житель Усть-Лабинского района. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Из-за коронавируса крайне тяжелой формы у мужчины развилась двухсторонняя пневмония, он находился на ИВЛ. Пациент страдал сахарным диабетом и гипертонией.

В инфекционной больнице № 2 Сочи скончалась 72-летняя местная жительница. У нее диагностировали COVID-19 и двухстороннее воспаление легких. Также у женщины были сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. В течение двух недель она находилась на ИВЛ, но спасти ее не удалось.

Врачам Афипской райбольницы не удалось спасти 82-летнюю жительницу Краснодара с двухсторонней пневмонией и сердечно-сосудистыми патологиями. Женщину подключали к аппарату ИВЛ.

В Лабинской ЦРБ умерла 82-летняя жительница Армавира. Ее госпитализировали уже в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. У женщины были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, а также сахарный диабет, сообщили в оперштабе региона.

В Крымской ЦРБ умерла 67-летняя жительница Анапы из-за двухсторонней пневмонии и коронавируса. У больной были проблемы с сердцем. В той же больнице умерли еще два человека: 57-летняя анапчанка и 58-летний житель Крымска. У женщины была двухсторонняя пневмония, COVID-19 и сердечно-сосудистые патологии. У мужчины диагностировали пневмонию, также он страдал гипертонией.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть

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