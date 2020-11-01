В России за сутки диагностировали рекордные 18 тыс. 665 случаев заражения COVID-19

На Кубани к 1 ноября за сутки зафиксировали 139 заболевших коронавирусом

Из 18 тыс. 665 человек зараженных больше всего в Москве (5 тыс. 261), Санкт-Петербурге (896) и Московской области (545). На юге продолжает лидировать Ростовская область (314) и Крым (203). Дальше по списку идут Ставропольский край (198), Краснодарский край (138) , Дагестан (87), Кабардино-Балкария (86), Карачаево-Черкесия (85), Севастополь (81), Адыгея и Северная Осетия (по 64), Ингушетия (60) и Чечня (13). Всего за период пандемии в России выявили 1 млн 636 тыс. 781 новых случаев заражения коронавирусом. Зафиксировали 28 тыс. 235 смертей, в том числе 245 за последние сутки.

В оперштабе Кубани уточнили, что 138 заболевших коронавирусом выявили в 27 муниципальных образованиях. Среди инфицированных 78 женщин и 60 мужчин в возрасте до 90 лет, в том числе 14 детей, младшему из которых три года, а старшему — 17 лет. В Краснодаре зафиксировали 48 случаев заражения, в остальном по региону они распределились так: 13 — в Белореченском районе;

9 — в Анапе;

по 6 — в Армавире, Павловском, Крымском, Тихорецком районах;

по 5 — в Туапсинском, Абинском, Темрюкском, Кавказском районах и Геленджике;

3 — в Успенском районе;

по 2 — в Сочи и Апшеронском районе;

по 1 — в Новороссийске, Выселковском, Ленинградском, Отрадненском, Калининском, Новокубанском, Лабинском, Усть-Лабинском, Кущевском, Мостовском, Староминском и Каневском районах.