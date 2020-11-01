В России за сутки диагностировали рекордные 18 тыс. 665 случаев заражения COVID-19
На Кубани к 1 ноября за сутки зафиксировали 139 заболевших коронавирусом
Из 18 тыс. 665 человек зараженных больше всего в Москве (5 тыс. 261), Санкт-Петербурге (896) и Московской области (545). На юге продолжает лидировать Ростовская область (314) и Крым (203). Дальше по списку идут Ставропольский край (198), Краснодарский край (138), Дагестан (87), Кабардино-Балкария (86), Карачаево-Черкесия (85), Севастополь (81), Адыгея и Северная Осетия (по 64), Ингушетия (60) и Чечня (13).
Всего за период пандемии в России выявили 1 млн 636 тыс. 781 новых случаев заражения коронавирусом. Зафиксировали 28 тыс. 235 смертей, в том числе 245 за последние сутки.
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В оперштабе Кубани уточнили, что 138 заболевших коронавирусом выявили в 27 муниципальных образованиях. Среди инфицированных 78 женщин и 60 мужчин в возрасте до 90 лет, в том числе 14 детей, младшему из которых три года, а старшему — 17 лет. В Краснодаре зафиксировали 48 случаев заражения, в остальном по региону они распределились так:
- 13 — в Белореченском районе;
- 9 — в Анапе;
- по 6 — в Армавире, Павловском, Крымском, Тихорецком районах;
- по 5 — в Туапсинском, Абинском, Темрюкском, Кавказском районах и Геленджике;
- 3 — в Успенском районе;
- по 2 — в Сочи и Апшеронском районе;
- по 1 — в Новороссийске, Выселковском, Ленинградском, Отрадненском, Калининском, Новокубанском, Лабинском, Усть-Лабинском, Кущевском, Мостовском, Староминском и Каневском районах.
Всего за период пандемии в крае COVID-19 официально выявили у 17 тыс. 531 человека, включая 1 тыс. 520 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 308,9. Из больниц выписали 11 тыс. 710 пациентов (+26 за сутки). Умерли 428 человек (+7 за сутки).
В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 36 человек, еще 3 — на ЭКМО в краевой больнице № 1, уточнили в министерстве здравоохранения Кубани.
Всего к медикам с подозрением на коронавирус обратились 71 тыс. 429 человек. Продолжают стационарное лечение 5 тыс. 105 пациентов. В поликлиниках наблюдаются 7 тыс. 290 местных жителей.
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