В Азовском море нашли тело, предположительно, одного из моряков с взорвавшегося танкера — Интерфакс

Как писали Юга.ру, 24 октября в акватории Азовского моря вблизи берега Краснодарского края произошел взрыв и последующий пожар на танкере «Генерал Ази Асланов». На борту было 13 человек. 10 из них спаслись, еще троих начали искать. Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц). 27 октября на судне нашли останки предположительно пропавших членов экипажа, после чего назначили генетические экспертизы.

30 октября источник ТАСС рассказал, что основной причиной пожара считают нарушения, которые допустили во время проведения сварочных работ около емкостей, где хранилась горючая жидкость.

В тот же день появилась информация о том, что экипаж азербайджанского судна обнаружил в Керченской бухте тело человека. Предположительно, это моряк с взорвавшегося судна, рассказал «Интерфаксу» источник.

По словам источника, судно последовало в порт Тамань, чтобы передать тело следователям. В информационном агентстве добавили, что во время ЧП пропали боцман, 10-летний матрос и 23-летний практикант.