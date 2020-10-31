Киллеров, которые застрелили двух предпринимателей в сочинском кафе, осудили на 20 и 21 год

Юга.ру писали об этой истории. В 2010-м году 40-летний мужчина получил заказ на убийство местного бизнесмена. Вместе со своим сообщником, 41-летним гражданином Абхазии, они подготовились к преступлению. Киллеры, вооруженные пистолетом и пистолетом-пулеметом, подъехали к кафе на улице Чебрикова. Они выпустили в мужчину, который там обедал, около 20 пуль. Жертва скончался в больнице.

Спустя полтора года преступники застрелили еще одного предпринимателя в том же кафе из пистолетов с глушителями.

Сообщникам удалось скрыться. На них завели уголовное дело по п. «а, е, ж, з» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 222 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму; Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору; Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия и боеприпасов).

Мужчин объявили в международный розыск. Позже одного из них нашли в Греции, второго — в Латвии. Их экстрадировали в Россию.

В ходе судебного процесса подсудимые и их защита настаивали на своей невиновности. Однако в августе 2020 года большинство присяжных — шесть против двух — признали их виновными в убийствах и незаконном обороте оружия.

На основании вердикта присяжных суд признал двух мужчин, П. Пинчука и Д. Мурдалова, виновными и назначили первому 20 лет и второму — 21 год в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда 30 октября.