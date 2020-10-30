В Краснодаре на две недели закрыли отделение МФЦ
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре с 31 октября приостановит работу МФЦ на улице Леваневского
Отделение многофункционального центра на улице Леваневского, 174 не будет работать с 31 октября по 14 ноября. Готовые документы по ранее поданным обращениям будут выдавать в офисе МФЦ в ТРК «СБС Мегамолл» по адресу по улице Уральской, 79/1, сообщили в пресс-службе МФЦ Краснодарского края.
По всем вопросом можно звонить по телефону контактного центра: 8-800-30-23-444.
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