В Краснодаре на две недели закрыли отделение МФЦ

В Краснодаре с 31 октября приостановит работу МФЦ на улице Леваневского

Отделение многофункционального центра на улице Леваневского, 174 не будет работать с 31 октября по 14 ноября. Готовые документы по ранее поданным обращениям будут выдавать в офисе МФЦ в ТРК «СБС Мегамолл» по адресу по улице Уральской, 79/1, сообщили в пресс-службе МФЦ Краснодарского края.

По всем вопросом можно звонить по телефону контактного центра: 8-800-30-23-444.