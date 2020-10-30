Мужчина выдал себя за помощника Кондратьева и четыре дня ругал власти кубанской станицы

Несколько дней назад в станицу Передовую Отрадненского района Кубани приехал человек, который представился помощником губернатора края Вениамина Кондратьева. Мужчину по фамилии Козлов четыре дня возили по социальным объектам и слушали его указания. Кроме того, он критиковал местных чиновников и ругался матом.

«Вы гребете бабки, но ни за что не несете ответственность. У меня нет таких полномочий, я бы вас передушил, как котят», — сказал Козлов чиновникам на одном из видео.

В конце концов один из сотрудников местной администрации решил все-таки позвонить и проверить, есть ли у губернатора помощник по фамилии Козлов. Оказалось, что такой человек на Кондратьева не работает. Когда мужчину раскрыли, он во всем признался и извинился.