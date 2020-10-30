Мужчина выдал себя за помощника Кондратьева и четыре дня ругал власти кубанской станицы
В станице Передовой мужчина четыре дня притворялся помощником Кондратьева и ругал местных чиновников
Несколько дней назад в станицу Передовую Отрадненского района Кубани приехал человек, который представился помощником губернатора края Вениамина Кондратьева. Мужчину по фамилии Козлов четыре дня возили по социальным объектам и слушали его указания. Кроме того, он критиковал местных чиновников и ругался матом.
«Вы гребете бабки, но ни за что не несете ответственность. У меня нет таких полномочий, я бы вас передушил, как котят», — сказал Козлов чиновникам на одном из видео.
В конце концов один из сотрудников местной администрации решил все-таки позвонить и проверить, есть ли у губернатора помощник по фамилии Козлов. Оказалось, что такой человек на Кондратьева не работает. Когда мужчину раскрыли, он во всем признался и извинился.
Глава станицы Анна Базан рассказала порталу Юга.ру, что мужчина четыре дня «морочил голову». По мнению женщины, инициатором розыгрыша стал один из депутатов местного совета — он собрал людей, когда приехал Козлов. Кроме того, помощник Кондратьева вел себя странно и не мог предъявить документы, объяснив это тем, что они на оформлении в администрации края. За подобное «мошенничество» на актера хотят написать заявление в полицию.
«Смутило меня и то, что он ночевал у того самого депутата и они были на «ты». Думаю, авторы этим вот спектаклем хотели попросту скомпрометировать местную власть. У нас есть недопонимание с этим депутатом, его фамилия Еременко. Дело в том, что он пользуется несколькими участками земли незаконо — распахивает их и снимает урожай. Документов на эти участки он не предъявляет. Мы собирались их изъять из незаконного использования, тогда и началось это противостояние», — рассказала глава станицы Передовой.
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