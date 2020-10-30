В центре Краснодара отремонтировали улицу Химзаводскую

Как писали Юга.ру, в начале октября в центральной части города начали делать ремонт сразу на нескольких улицах, в том числе обновлять 450 метров дороги на Химзаводской. 30 октября в пресс-службе мэрии расказали, что привели улицу в порядок от Береговой до Индустриальной. Там заменили асфальтобетонное покрытие и бордюры, сделали разметку, установили дорожные знаки. Также на дороге обустроили подъезды к контейнерной площадке. Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил 30 октября, что, несмотря на то, что это не магистральная улица, она остается важной дорогой для местных жителей:

«В следующем году мы рассчитываем при поддержке краевой администрации привлечь дополнительные средства в фонд дорожного ремонта, чтобы не только приводить улицы в порядок, но и выполнять масштабную реконструкцию — расширять дороги, продлевать их, переводить из гравийных в асфальтобетонные. Таких проектов у нас уже 29, причем 19 из них уже с положительным заключением госэкспертизы».