В центре Краснодара отремонтировали улицу Химзаводскую
В Краснодаре в конце октября закончили обновление участка дороги на улице Химзаводской
Как писали Юга.ру, в начале октября в центральной части города начали делать ремонт сразу на нескольких улицах, в том числе обновлять 450 метров дороги на Химзаводской. 30 октября в пресс-службе мэрии расказали, что привели улицу в порядок от Береговой до Индустриальной. Там заменили асфальтобетонное покрытие и бордюры, сделали разметку, установили дорожные знаки. Также на дороге обустроили подъезды к контейнерной площадке. Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил 30 октября, что, несмотря на то, что это не магистральная улица, она остается важной дорогой для местных жителей:
«В следующем году мы рассчитываем при поддержке краевой администрации привлечь дополнительные средства в фонд дорожного ремонта, чтобы не только приводить улицы в порядок, но и выполнять масштабную реконструкцию — расширять дороги, продлевать их, переводить из гравийных в асфальтобетонные. Таких проектов у нас уже 29, причем 19 из них уже с положительным заключением госэкспертизы».
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Мэр добавил, что рассчитывает развивать улицы в центре Краснодара и пригороде.
В пресс-службе администрации отметили, что дорогу на Химзаводской приводили в порядок по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Провести ремонт планировали в 2021 году, однако его удалось провести уже в 2020-м.
Ранее Юга.ру написали, что в впервые за 10 лет в краевом центре планируют отремонтировать улицу Чкалова. Подрячик хочет завершить работы к 15 ноября.
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