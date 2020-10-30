Пожар на танкере в Азовском море мог произойти из-за нарушений во время сварки — ТАСС

Напомним, 24 октября в акватории Азовского моря случились взрыв и пожар на танкере «Генерал Ази Асланов». На борту находились 13 человек. 10 из них спасли, еще троих начали искать. СК завел уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц). 27 октября на судне нашли останки предположительно пропавших членов экипажа. Назначили генетические экспертизы.

30 октября источник ТАСС заявил, что основной причиной пожара считают нарушения, которые произошли во время проведения сварочных работ.

«На судне, по предварительным данным, выполняли сварочные работы — переваривали магистраль. Танк — это емкость, где перевозят нафту, танки связаны между собой магистралями, бензин заводится на судно по магистралям, заполняется в танки. В процессе работ произошла детонация бензиновых паров в танке», — уточнил источник.

По его словам, в работах принимали участие боцман, матрос и стажер. Это те три члена команды, которые числятся сейчас без вести пропавшими. Источник указал на то, что обычно перед ремонтом танки и магистрали проветривают от паров бензина. В случае с судном «Ази Асланов» этого, скорее всего, не сделали. Ответственность за действия членов экипажа в таком случае может понести капитан судна, считает он.

В этот же день в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России сообщили, что на судне завершили следственные действия. Изъяты образцы топлива, груза, взяты данные с видеорегистраторов и аудиозаписи переговоров на борту. Продолжается работа с потерпевшими.