На Кубани объявили экстренное предупреждение по сильным дождям и ливням

МЧС Кубани предупредило о ливнях с грозой и градом, которые ожидают в регионе в конце недели

По данным северо-кавказского управления гидрометцентра, с 30 октября по 1 ноября местами в крае (кроме Сочи) ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.

Существует вероятность подтоплений территорий, резких подъемов уровней рек, размыва берегов рек, прорыва дамб и других явлений. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали оставаться дома, внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, держаться подальше от строений, деревьев и высотных объектов. При выходе на улицу необходимо использовать ветрозащитную и непромокаемую одежду и обувь. Автомобили нужно парковать в предназначенных для этого местах.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 (Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).