На Кубани объявили экстренное предупреждение по сильным дождям и ливням

Краснодарский край

Распечатать

МЧС Кубани предупредило о ливнях с грозой и градом, которые ожидают в регионе в конце недели

По данным северо-кавказского управления гидрометцентра, с 30 октября по 1 ноября местами в крае (кроме Сочи) ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.

Существует вероятность подтоплений территорий, резких подъемов уровней рек, размыва берегов рек, прорыва дамб и других явлений. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали оставаться дома, внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, держаться подальше от строений, деревьев и высотных объектов. При выходе на улицу необходимо использовать ветрозащитную и непромокаемую одежду и обувь. Автомобили нужно парковать в предназначенных для этого местах.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 (Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).

Краснодар МЧС Погода

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

На Кубани объявили экстренное предупреждение по сильным дождям и ливням
На Кубани в пандемию фиксируют меньше психических расстройств
В Адыгее открыли новый медцентр для стоматологических и реабилитационных услуг
«Он царь горы». Экс-гендиректор «Магнита» Наумова рассказала о Галицком
На месте будущей трамвайной линии на улице Московской начали пересаживать липы
В центре Краснодара горит здание на 60 кв. метрах

Лента новостей

Статьи

«Он не олигарх, он сам себя сделал»

Журналист BBC рассказал о Сергее Галицком и его команде

Статьи

Наступление витаминов

5 осенних салатов с рецептами

Мнения

«Даже в самом прогрессивном российском клубе никуда не деться от позорного мракобесия»

Что не так с отказом «Краснодара» встать на колено

Реклама на портале