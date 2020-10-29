В центре Краснодара горит здание на 60 кв. метрах

Сообщение о пожаре на улице Трамвайной поступило в 15:00. Прибывшие полицейские установили, что горит кровля на площади 60 кв. метров.

К тушению приступили 24 человека и 5 единиц техники. В 15:15 распространение огня удалось остановить, спустя десять минут ликвидировали открытое горение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ночью в этот же день пожар случился в Сочи. Загорелся частный дом, из него спасли трех человек.