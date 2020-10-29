В центре Краснодара горит здание на 60 кв. метрах

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре днем 29 октября загорелся дом

Сообщение о пожаре на улице Трамвайной поступило в 15:00. Прибывшие полицейские установили, что горит кровля на площади 60 кв. метров.

Читайте также:

К тушению приступили 24 человека и 5 единиц техники. В 15:15 распространение огня удалось остановить, спустя десять минут ликвидировали открытое горение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ночью в этот же день пожар случился в Сочи. Загорелся частный дом, из него спасли трех человек. 

Краснодар МЧС Пожары

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

На месте будущей трамвайной линии на улице Московской начали пересаживать липы
В центре Краснодара горит здание на 60 кв. метрах
В Анапе на два года осудили бывшего депутата, который незаконно построил дом и продал в нем квартиры
Власти Краснодара напомнили о проверках масочного режима в трамваях, троллейбусах и автобусах
Специалисты объяснили, почему вода в Черном море около Новороссийска стала красной
На Кубани приговорили к 19 годам мужчину, который изнасиловал и пытался убить девочку. Ее нашли с травмами в туалетной яме

Лента новостей

Статьи

«Он не олигарх, он сам себя сделал»

Журналист BBC рассказал о Сергее Галицком и его команде

Статьи

Наступление витаминов

5 осенних салатов с рецептами

Статьи

Турция: опыт поездки в отпуск на фоне пандемии

Реклама на портале