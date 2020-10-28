В Адыгее водитель насмерть сбил пенсионера и скрылся
В Адыгее 27 октября произошло ДТП, в котором погиб пенсионер из Адыгейска, полицейские ищут очевидцев
Вечером 27 октября на трассе А160 Энем — Бжедугхабль возле поворота на аул Вочепший Теучежского района 64-летнего жителя Адыгейска сбила машина. От полученных травм пенсионер скончался на месте.
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Полицейские выясняют марку и номер автомобиля, а также личность водителя, сбившего пешехода, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.
Всех, кто располагает какой-либо информацией об обстоятельствах данного ДТП, правоохранители просят сообщить об этом по телефонам: 8(8772)59-64-00, 53-90-02 или 59-61-13.
Ранее портал Юга.ру писал о похожем случае. Осенью 2019 года в Анапе автомобиль Hyundai Solaris сбил 61-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.
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