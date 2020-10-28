Кубанцу грозит 6 лет колонии за кражу бассейна

В дежурную часть обратилась жительница улицы Яблочной в садоводческом товариществе «Железнодорожник». Она рассказала, что неизвестный проник в ее дом и похитил каркасный бассейн стоимостью 25 тыс. рублей.

На месте следователи не обнаружили взлома входной двери. При этом им удалось найти следы пальцев рук и обуви. В полиции сверили улики с дактилоскопической базой и установили, что отпечатки принадлежат ранее судимому за грабеж 38-летнему жителю Усть-Лабинского района.

Сотрудники уголовного розыска задержали его на одной из улиц Краснодара. Оказалось, что мужчина — разнорабочий и накануне за деньги облагораживал участок потерпевшей. Он признался в содеянном и рассказал, что проник в дом с помощью ключа, который у него был. Похищенное он не успел продать.

На кубанца завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Юга.ру пишут о разных случаях кражи. Например, в 2018 году в Лабинском районе мужчина украл с фермы четырех свиней. Затем он зарезал их и спрятал в лесу. А у еще одного похитителя в Ростове не удалось преступление: он испугался криков жертвы и ничего не украл. В январе 2019 года в Краснодаре парень украл из магазина весы, перепутав их с кассой.