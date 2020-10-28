Значительная часть канализационных сетей на побережье Черного моря требует ремонта или замены, проблему собираются решать на федеральном уровне

В Законодательном собрании Краснодарского края на сессии 28 октября обсудили проблему износа коммуникаций, из-за чего неочищенная вода из хозяйственной канализации и ливневок попадает в Черное море

Депутаты ЗСК обсудили состояние канализации на кубанских курортах и проблему загрязнения Черного моря. Они рассказали, что в воду сбрасывают неочищенные хозяйственно-бытовые и ливневые воды с прибрежных городов и сел. При этом значительная часть водоотводящих сетей — а их на побережье более 2,5 тыс. километров — требует замены либо ремонта.

Еще одна проблема — это износ глубоководных выпусков. К тому же в курортный сезон нагрузка на них превышает эксплуатационные характеристики. В ЗСК добавили, что из-за этого происходят аварии, а сточные воды попадают в водоемы.