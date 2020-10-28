Значительная часть канализационных сетей на побережье Черного моря требует ремонта или замены, проблему собираются решать на федеральном уровне
В Законодательном собрании Краснодарского края на сессии 28 октября обсудили проблему износа коммуникаций, из-за чего неочищенная вода из хозяйственной канализации и ливневок попадает в Черное море
Депутаты ЗСК обсудили состояние канализации на кубанских курортах и проблему загрязнения Черного моря. Они рассказали, что в воду сбрасывают неочищенные хозяйственно-бытовые и ливневые воды с прибрежных городов и сел. При этом значительная часть водоотводящих сетей — а их на побережье более 2,5 тыс. километров — требует замены либо ремонта.
Еще одна проблема — это износ глубоководных выпусков. К тому же в курортный сезон нагрузка на них превышает эксплуатационные характеристики. В ЗСК добавили, что из-за этого происходят аварии, а сточные воды попадают в водоемы.
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Также особого внимания требует развитие сети магистральных коллекторов и сетей централизованной хозяйственно-бытовой канализации.
В пресс-службе ЗСК отметили, что в регионе принята программа по развитию ЖКХ. В рамках нее в 2019 году на объекты водоотведения направили более 136 млн рублей. До 2022 года на развитие этой сферы запланировано еще 430 млн рублей в краевом бюджете.
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Однако у Кубани все еще не хватает средств на разработку проектно-сметной документации и строительство объектов коммунальной инфраструктуры. Депутаты ЗСК обратились с просьбой к министру строительства и ЖКХ России Владимиру Якушеву, чтобы он инициировал включение в ведомственную целевую программу «Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов РФ» мероприятий по созданию объектов водоотведения и очистки сточных вод сетей Азово-Черноморского побережья, в том числе глубоководных выпусков.
«Безусловно, копившаяся десятилетиями проблема не может быть решена в одночасье. Она носит комплексный характер и требует больших финансовых вложений, объем которых превышает возможности края. Без помощи федерального бюджета решение данного вопроса затянется на неоправданно большой срок», — обозначил свою точку зрения спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
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