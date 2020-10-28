Первышов предложил благоустроить озеро в поселке Индустриальном и создать вокруг него прогулочную зону

Мэр Краснодара Евгений Первышов 28 октября встретился с жителями поселка Индустриального и обсудил с ними благоустройство озера

После встречи глава города написал в своем телеграм-канале, что в поселке есть озеро, которое местные жители «называют просто "Котлован"». Люди ухаживают за ним, вместе с Калининской сельской администрацией проводят субботники, расчищают берега от мусора, однако этого недостаточно.

Мэр Краснодара предложил благоустроить водоем: почистить его, убрать камыш, возможно, запустить рыбу. Также Первышов высказал идею о создании прогулочной зоны вокруг озера.

«Для этого нужно, чтобы городские водоемы отдали в муниципальную собственность. Пока не можем вкладывать бюджетные деньги, будем выходить из положения, в том числе привлекая частников», — объяснил чиновник.