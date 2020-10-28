Первышов предложил благоустроить озеро в поселке Индустриальном и создать вокруг него прогулочную зону

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 28 октября встретился с жителями поселка Индустриального и обсудил с ними благоустройство озера

После встречи глава города написал в своем телеграм-канале, что в поселке есть озеро, которое местные жители «называют просто "Котлован"». Люди ухаживают за ним, вместе с Калининской сельской администрацией проводят субботники, расчищают берега от мусора, однако этого недостаточно.

Мэр Краснодара предложил благоустроить водоем: почистить его, убрать камыш, возможно, запустить рыбу. Также Первышов высказал идею о создании прогулочной зоны вокруг озера.

«Для этого нужно, чтобы городские водоемы отдали в муниципальную собственность. Пока не можем вкладывать бюджетные деньги, будем выходить из положения, в том числе привлекая частников», — объяснил чиновник.

Так, с правой стороны водоема строительная компания, которая возводит там коттеджный поселок, собирается сделать пешеходные дорожки и поставить лавочки, отметил Первышов.

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Напомним, власти Краснодара имеют право благоустраивать только те водоемы, которые находятся в собственности муниципалитета. Именно поэтому, по словам Первышова, в городе не благоустраивают, например, каскад Карасунских озер и не ухаживают за территорией.

Благоустройство Евгений Первышов Краснодар

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