В Анапе шестые сутки ищут 16-летнего подростка

Краснодарский край

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В Анапе в конце октября пропал 16-летний Илья Мамаев

Подросток живет в поселке Цемдолина. С 22 октября его местонахождение неизвестно, сообщили в ВК-группе волонтерского движения «Лиза Алерт».

Парень был одет в черно-синюю куртку, темно-синие джинсы, черные кроссовки. Его продолжают разыскивать полицейские, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 28 октября.

Всем, кто видел несовершеннолетнего либо обладает информацией о его месте нахождения, просьба сообщить по телефонам: 8 (952) 852-64-54 либо 102.

Анапа Дети Пропавшие без вести

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