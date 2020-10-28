В Анапе шестые сутки ищут 16-летнего подростка

В Анапе в конце октября пропал 16-летний Илья Мамаев

Подросток живет в поселке Цемдолина. С 22 октября его местонахождение неизвестно, сообщили в ВК-группе волонтерского движения «Лиза Алерт».

Парень был одет в черно-синюю куртку, темно-синие джинсы, черные кроссовки. Его продолжают разыскивать полицейские, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 28 октября.

Всем, кто видел несовершеннолетнего либо обладает информацией о его месте нахождения, просьба сообщить по телефонам: 8 (952) 852-64-54 либо 102.