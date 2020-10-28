МегаФон объявил о покупке доли в видеосервисе START

Вхождение стратегического инвестора позволит START укрепить позиции на рынке. Сделка пройдет в два этапа, в результате доля МегаФона в компании составит 33,8%. ДМХ — головная компания холдинга START, в который входят одноименные видеосервис и студия, а также дистрибьютер All Media. Основная доля и контроль сохранятся за текущими акционерами и основателями холдинга.

«START — самый быстрорастущий игрок рынка OTT видеосервисов в РФ, лидер производства премиального контента для диджитал-среды. МегаФон как акционер будет поддерживать дальнейшее укрепление лидерских позиций START на рынке — в ближайшие 3 года мы готовы инвестировать в развитие компании до 5 млрд рублей. МегаФон ТВ и START — два комплементарных актива с разными бизнес-моделями — маркетплейс и моноподписка с уникальным контентом, аудитории сервисов не пересекаются. Сделка не предполагает структурных изменений для START или эксклюзивных условий сотрудничества», — отметил гендиректор МегаФона Геворк Вермишян.