МегаФон объявил о покупке доли в видеосервисе START
28 октября МегаФон сообщил, что приобретает долю в ООО «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ), головной компании видеосервиса START
Вхождение стратегического инвестора позволит START укрепить позиции на рынке. Сделка пройдет в два этапа, в результате доля МегаФона в компании составит 33,8%. ДМХ — головная компания холдинга START, в который входят одноименные видеосервис и студия, а также дистрибьютер All Media. Основная доля и контроль сохранятся за текущими акционерами и основателями холдинга.
«START — самый быстрорастущий игрок рынка OTT видеосервисов в РФ, лидер производства премиального контента для диджитал-среды. МегаФон как акционер будет поддерживать дальнейшее укрепление лидерских позиций START на рынке — в ближайшие 3 года мы готовы инвестировать в развитие компании до 5 млрд рублей. МегаФон ТВ и START — два комплементарных актива с разными бизнес-моделями — маркетплейс и моноподписка с уникальным контентом, аудитории сервисов не пересекаются. Сделка не предполагает структурных изменений для START или эксклюзивных условий сотрудничества», — отметил гендиректор МегаФона Геворк Вермишян.
«Пиратство — страшное дело»:
Аудитория START превышает 1 млн платящих пользователей, сервис доступен русскоязычной аудитории по всему миру. Сейчас START занимает 6% рынка в платном сегменте, за первое полугодие 2020 года рост выручки START составил 362,9% в сравнении с тем же периодом 2019 года.
«Это первая сделка по привлечению внешнего инвестора в START. За 3 года холдинг доказал состоятельность своей бизнес-модели, став самым быстрорастущим игроком на рынке, и нам важно на этом этапе привлечь именно стратегического инвестора. Появление стратегического партнера в лице МегаФона — важное событие, открывающее новые возможности для эффективного роста бизнеса. Платформа уже вышла на операционную прибыль и самоокупаемость, поэтому инвестиции МегаФона будут направлены прежде всего на увеличение объемов производства оригинального контента и развитие новых смежных направлений бизнеса», — сказала гендиректор видеосервиса START Юлия Миндубаева.
START обладает уникальной продюсерской экспертизой по производству премиальных сериалов и фильмов. За прошедшие три года видеосервис запустил более 30 оригинальных проектов, созданных собственной студией, в том числе — «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить», «Шторм», «Лучше, чем Люди», «Вне игры», «Текст», «Отель Белград», а также сериалы «Хороший человек», «Шерлок в России» и другие. В разработке START более 50 проектов, включая ориентированные на семейную и детскую аудиторию.
START активно развивается за пределами СНГ. Киносериал «Лучше, чем люди» стал первым проектом из Восточной Европы, проданным для Netflix Original, «Содержанки» — первый российский сериал, вышедший на Amazon Prime под брендом Originals and Exclusives. На престижном фестивале Canneseries 2020 сериал «257 причин, чтобы жить» получил приз за лучшее актерское исполнение и стал первым проектом из РФ, который завоевал эту награду.
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