В Адыгее объявили конкурс музыкальных композиций к 100-летию республики

В Адыгее до конца октября принимают заявки на участие в конкурсе на создание музыкальных произведений, посвященных 100-летию образования региона

Как писали Юга.ру, Адыгея в 2022 году отметит 100-летие своей государственности. Власти региона утвердили большой план мероприятий, который состоит из четырех разделов и рассчитан на 2020–2022 годы. 23 октября глава республики Мурат Кумпилов рассказал заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко о проводимой работе по подготовке к юбилею. Среди готовящихся мероприятий — издание книг и создание музыкальных произведений.

Лучшие композиции, которые отберут на конкурсе, включат в концертные программы профессиональных коллективов и образовательных организаций Адыгеи, сообщили в министерстве культуры республики.

Участие могут принять композиторы республики, в том числе уроженцы Адыгеи, проживающие за ее пределами.

«Конкурс проводится по следующим номинациям: «Оркестровые произведения крупной формы» (произведения для симфонического оркестра, произведения для оркестра народных инструментов); «Вокальные произведения» (в том числе хоровые и камерно-вокальные произведения для голоса с инструментальным сопровождением); «Инструментальные произведения»; «Произведения для инструментального ансамбля»; «Песня о республике Адыгея», — сообщили в министерстве культуры региона 27 октября.

Прием заявок закончится 30 октября.