«Почта России» продлила акцию, позволяющую бесплатно отправить международную посылку

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Акция «Почты России», позволяющая бесплатно отправить одну международную посылку, продлена до 30 ноября 2020 года

«Почта России» предоставляет клиентам одну бесплатную международную отправку. В компании называют это «компенсацией за весенние задержки экспорта».

С марта по май 2020 года в связи с остановкой гражданского международного авиасообщения увеличились сроки доставки части экспортных отправлений, так как существенная доля посылок обычно доставляется пассажирскими самолетами. Понадобилось время, чтобы наладить альтернативные каналы — ситуация с экспортными отправками стабилизировалась к середине мая.

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Всем клиентам, чьи отправления высылались в период с 15 марта по 15 мая, «Почта России» дает промокод на одну бесплатную доставку. Клиенты, чье отправление стоило до 1000 рублей, получают промокод на 500 рублей, свыше 1000 рублей — промокод на 3000 рублей. Если за тот период пользователь оформил несколько отправок, «Почта России» будет учитывать стоимость самой дорогой из них.

Предложение действует до 30 ноября 2020 года включительно и распространяется на международные отправления: посылки, EMS и мелкие пакеты. Для этого нужно авторизоваться в обновленном до последней версии приложении «Почты России» и ввести трек-номер посылки, которая соответствует условиям акции. В появившемся окне нужно заполнить необходимые сведения из чека, полученного при оформлении отправления. Если все верно, промокод активируется автоматически.

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«Пандемия была хорошим стресс-тестом для всех логистических компаний, и мы этот стресс-тест прошли достойно — команде удалось практически заново выстроить маршруты в максимально короткий срок. Но мы понимаем, что и в этом хорошем результате были разные ситуации. Для нас посылки — это не просто цифры в статистике, за каждой из них личная история. Задержки в период настройки случались, а значит задача компании — компенсировать клиентам эти неудобства, даже самые незначительные из них», — сказал гендиректор АО «Почта России» Максим Акимов.

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