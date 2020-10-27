«Почта России» продлила акцию, позволяющую бесплатно отправить международную посылку
Акция «Почты России», позволяющая бесплатно отправить одну международную посылку, продлена до 30 ноября 2020 года
«Почта России» предоставляет клиентам одну бесплатную международную отправку. В компании называют это «компенсацией за весенние задержки экспорта».
С марта по май 2020 года в связи с остановкой гражданского международного авиасообщения увеличились сроки доставки части экспортных отправлений, так как существенная доля посылок обычно доставляется пассажирскими самолетами. Понадобилось время, чтобы наладить альтернативные каналы — ситуация с экспортными отправками стабилизировалась к середине мая.
Всем клиентам, чьи отправления высылались в период с 15 марта по 15 мая, «Почта России» дает промокод на одну бесплатную доставку. Клиенты, чье отправление стоило до 1000 рублей, получают промокод на 500 рублей, свыше 1000 рублей — промокод на 3000 рублей. Если за тот период пользователь оформил несколько отправок, «Почта России» будет учитывать стоимость самой дорогой из них.
Предложение действует до 30 ноября 2020 года включительно и распространяется на международные отправления: посылки, EMS и мелкие пакеты. Для этого нужно авторизоваться в обновленном до последней версии приложении «Почты России» и ввести трек-номер посылки, которая соответствует условиям акции. В появившемся окне нужно заполнить необходимые сведения из чека, полученного при оформлении отправления. Если все верно, промокод активируется автоматически.
«Пандемия была хорошим стресс-тестом для всех логистических компаний, и мы этот стресс-тест прошли достойно — команде удалось практически заново выстроить маршруты в максимально короткий срок. Но мы понимаем, что и в этом хорошем результате были разные ситуации. Для нас посылки — это не просто цифры в статистике, за каждой из них личная история. Задержки в период настройки случались, а значит задача компании — компенсировать клиентам эти неудобства, даже самые незначительные из них», — сказал гендиректор АО «Почта России» Максим Акимов.
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