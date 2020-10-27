В Челябинске из-за сильного ветра не может вылететь рейс в Краснодар, прилет еще одного тоже задержится

Порывы ветра достигают 15-20 м/с. Поэтому в городе не могут сесть восемь рейсов. Еще семь задерживаются на вылет, указывает ТАСС.

По данным онлайн-табло, задержка рейсов, которые ожидают вылет, составляет 6-17 часов. Вовремя самолеты не сядут в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге. Например, рейс в Краснодар должен был вылететь в 5:05, однако старт перенесли на 12:30.

Прилететь в Челябинск не могут воздушные суда из Магнитогорска, Перми, Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга, разница с расписанием составляет от 8 до 13 часов. В онлайн-табло указано, что севшие на рейс в Краснодаре должны были прилететь в 4:25. Однако прилет перенесли на 12:00.