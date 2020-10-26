В Краснодаре на две недели закроют роддом

На период закрытия роддома беременных и рожениц, обслуживаемых в городских консультациях, будет принимает ГБУЗ «Родильный дом» Краснодара МЗКК (роддом № 4 на улице Комсомольской, 44).

Родильный дом БСМП закроют с 8:00 27 октября до 10:00 10 ноября на санитарно-противоэпидемическое мероприятие, сообщили в официальном инстаграме «Краевой больницы скорой медицинской помощи».

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