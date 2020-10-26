В Краснодаре на две недели закроют роддом

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре с 27 октября закроют родильный дом больницы скорой медицинской помощи (БСМП)

Родильный дом БСМП закроют с 8:00 27 октября до 10:00 10 ноября на санитарно-противоэпидемическое мероприятие, сообщили в официальном инстаграме «Краевой больницы скорой медицинской помощи».

На период закрытия роддома беременных и рожениц, обслуживаемых в городских консультациях, будет принимает ГБУЗ «Родильный дом» Краснодара МЗКК (роддом № 4 на улице Комсомольской, 44).

Здравоохранение Краснодар Медицина

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

В Краснодаре на две недели закроют роддом
Золотой слиток шоу «Золото Геленджика» уехал в Адыгею
В Краснодаре достроят два проблемных ЖК, чьи застройщики обманули людей на 1,8 млрд рублей
В Дагестане пять человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву
Две школы и четыре детсада перевели на дистанционку на Кубани
Первышов раскритиковал некоторые новые мусорные контейнеры, которые установлены «не по-человечески»

Лента новостей

Статьи

«Твари мы дрожащие или право имеем на бесплатную медицину?»

Жители Краснодара и Адыгеи рассказали, как болели коронавирусом

Статьи Партнерский

«В пандемию пришлось нанять еще людей, а не сокращать места»

Интервью с главой digital-агентства Гоар Салафаниди

Статьи Партнерский

«Финансово грамотными людьми сложно управлять»

Максим Манахов о менталитете, израильских корнях и о том, как не возвращать деньги

Реклама на портале