В Дагестане пять человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву
Минздрав Дагестана 26 октября заявил, что у пяти жителей республики заподозрили сибирскую язву
С 24 по 26 октября в селе Какамахи Карабудахкентского района Дагестана зарегистрировали пять случаев с подозрением на сибирскую язву. У четырех пациентов заболевание выявили при подворном обходе медработниками. Всех зараженных изолировали и госпитализировали в перепрофилированный инфекционный госпиталь Гурбукинской участковой больницы. Состояние пациентов оценивают как средней тяжести, у всех есть кожные проявления заболевания.
Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова. Предположительно, заражение произошло при убое и разделывании мяса домашнего крупного рогатого скота, проводится эпидрасследование.
Подворные обходы выявили, что сейчас риск инфицирования составляет 14 человек. За контактными людьми на восемь дней установили медицинское наблюдение с ежедневным осмотром кожных покровов и двукратным измерением температуры тела.
Напомним, в октябре 2019 года в Дагестане уже фиксировали заражения сибирской язвой.
Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека, вызываемая бактерией Bacillus anthracis. Источником инфекции являются дикие животные и скот. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов. Споры сибирской язвы живучи в окружающей среде. Заражение может произойти от больных животных при уходе за ними, при употреблении в пищу мяса, молока от больных животных, при использовании меховой одежды, инфицированной спорами возбудителя.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Читайте также
Жители Краснодара и Адыгеи рассказали, как болели коронавирусом
Статьи Партнерский«В пандемию пришлось нанять еще людей, а не сокращать места»
Интервью с главой digital-агентства Гоар Салафаниди
Статьи Партнерский«Финансово грамотными людьми сложно управлять»
Максим Манахов о менталитете, израильских корнях и о том, как не возвращать деньги