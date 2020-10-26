В Дагестане пять человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

Дагестан

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Минздрав Дагестана 26 октября заявил, что у пяти жителей республики заподозрили сибирскую язву

С 24 по 26 октября в селе Какамахи Карабудахкентского района Дагестана зарегистрировали пять случаев с подозрением на сибирскую язву. У четырех пациентов заболевание выявили при подворном обходе медработниками. Всех зараженных изолировали и госпитализировали в перепрофилированный инфекционный госпиталь Гурбукинской участковой больницы. Состояние пациентов оценивают как средней тяжести, у всех есть кожные проявления заболевания.

Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова. Предположительно, заражение произошло при убое и разделывании мяса домашнего крупного рогатого скота, проводится эпидрасследование.

Подворные обходы выявили, что сейчас риск инфицирования составляет 14 человек. За контактными людьми на восемь дней установили медицинское наблюдение с ежедневным осмотром кожных покровов и двукратным измерением температуры тела.

Напомним, в октябре 2019 года в Дагестане уже фиксировали заражения сибирской язвой.

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека, вызываемая бактерией Bacillus anthracis. Источником инфекции являются дикие животные и скот. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов. Споры сибирской язвы живучи в окружающей среде. Заражение может произойти от больных животных при уходе за ними, при употреблении в пищу мяса, молока от больных животных, при использовании меховой одежды, инфицированной спорами возбудителя.

Здравоохранение Медицина

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