Две школы и четыре детсада перевели на дистанционку на Кубани

Оперштаб Краснодарского края 26 октября рассказал, сколько в регионе школ и детсадов, закрытых из-за COVID-19

Напомним, за прошлые сутки на Кубани выявили 131 новый случай коронавируса, всего к 26 октября в регионе диагностировали 16 тыс. 734 больных COVID-19. Оперштаб края рассказал, что в Сочи, Новокубанском, Выселковском и Тимашевском районах закрыли четыре детских сада. Всего на дистанционку перевели 400 детей.

Кроме того, в регионе закрыли две школы: № 63 в Краснодаре и № 16 в поселке Заречном Успенского района. На домашнее обучение перевели 1,2 тыс. школьников.

Кроме того, приостановили деятельность 13 групп в 6 учреждениях среднего профессионального образования:

Ейский полипрофильный колледж;

Успенский техникум механизации и профессиональных технологий;

Краснодарский колледж электронного приборостроения;

Краснодарский технический колледж;

Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения;

Лабинский аграрный техникум.

В оперштабе Кубани уточнили, что дошкольники, школьники, студенты и преподаватели смогут вернуться в образовательные учреждения через 14 дней при наличии справки об эпидокружении.