Две школы и четыре детсада перевели на дистанционку на Кубани
Оперштаб Краснодарского края 26 октября рассказал, сколько в регионе школ и детсадов, закрытых из-за COVID-19
Напомним, за прошлые сутки на Кубани выявили 131 новый случай коронавируса, всего к 26 октября в регионе диагностировали 16 тыс. 734 больных COVID-19. Оперштаб края рассказал, что в Сочи, Новокубанском, Выселковском и Тимашевском районах закрыли четыре детских сада. Всего на дистанционку перевели 400 детей.
Кроме того, в регионе закрыли две школы: № 63 в Краснодаре и № 16 в поселке Заречном Успенского района. На домашнее обучение перевели 1,2 тыс. школьников.
Кроме того, приостановили деятельность 13 групп в 6 учреждениях среднего профессионального образования:
- Ейский полипрофильный колледж;
- Успенский техникум механизации и профессиональных технологий;
- Краснодарский колледж электронного приборостроения;
- Краснодарский технический колледж;
- Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения;
- Лабинский аграрный техникум.
В оперштабе Кубани уточнили, что дошкольники, школьники, студенты и преподаватели смогут вернуться в образовательные учреждения через 14 дней при наличии справки об эпидокружении.
Напомним, 19 октября стало известно, что учитель физики краснодарской СОШ № 63 Александр Бовин умер от коронавируса.
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