Под Анапой насмерть сбили 40-летнего мужчину
Вечером 25 октября на подъезде к Анапе произошло ДТП, в котором погиб человек
Авария случилась в 21:00 на подъезде к Анапе. 56-летний водитель ВАЗ-212140 сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. 40-летний пешеход погиб на месте.
Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, уточнили 26 октября в отделе пропаганды управления ГИБДД России по Краснодарскому краю.
Ранее Юга.ру писали, что в Анапе в начале сентября попал в лобовую аварию туристический автобус, скончалась пассажирка. А 14 октября на курорте в ДТП пострадала беременная пассажирка мотоцикла.
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