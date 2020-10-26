Под Анапой насмерть сбили 40-летнего мужчину

Вечером 25 октября на подъезде к Анапе произошло ДТП, в котором погиб человек

Авария случилась в 21:00 на подъезде к Анапе. 56-летний водитель ВАЗ-212140 сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. 40-летний пешеход погиб на месте.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, уточнили 26 октября в отделе пропаганды управления ГИБДД России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе в начале сентября попал в лобовую аварию туристический автобус, скончалась пассажирка. А 14 октября на курорте в ДТП пострадала беременная пассажирка мотоцикла.