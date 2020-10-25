На Кубани умерли шесть пациентов с коронавирусом

В Краснодарском крае к 25 октября число умерших пациентов с COVID-19 достигло 385

За последние сутки в России выявили 16 тыс. 710 заболевших коронавирусом, из которых 130 человек — в Краснодарском крае. Всего за время пандемии на Кубани COVID-19 диагностировали у 16 тыс. 604 человек, из которых умерли 385 (+6 за сутки).

Позже оперштаб Кубани рассказал, что шесть пациентов с коронавирусом за сутки умерли в больницах Краснодара, Сочи, Северского, Тихорецкого и Усть-Лабинского районов.

94-летняя жительница Краснодара лечилась в Афипской районной больнице с двусторонней пневмонией, ее анализ на COVID-19 дал положительный результат. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти ее не удалось. Женщина страдала гипертонией и заболеваниями сердца.

В центральной районной больнице Усть-Лабинска умерла 61-летняя жительница Гулькевичского района с подтверденным коронавирусом. У нее была двусторонняя пневмония тяжелой степени и сопутствующее заболевание — гипертония.

В Тихорецкой ЦРБ умерла 59-летняя жительница Новопокровского района. Исследование подтвердило заражение COVID-19, женщину подключили к аппарату ИВЛ, но спасти ее не удалось. У нее была гипертония.

В специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара от двусторонней пневмонии тяжелой формы и коронавируса лечился 43-летний житель Павловского района. Подключение к ИВЛ результата не дало. Пациент страдал гипертонией, заболеванием сердца, панкреатитом и сахарным диабетом.

В инфекционной больнице №2 Сочи умер 65-летний житель Туапсе. Анализ на COVID-19 подтвердил наличие COVID-19 и двустороннюю пневмонию тяжелой степени. Он также страдал гипертонией.

Не удалось спасти и 85-летнюю жительницу Сочи — она лечилась в сочинской горбольнице №3. КТ показала двустороннюю пневмонию, тест на коронавирус оказался положительным. У женщины была гипертония и сахарный диабет.