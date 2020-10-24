Мотопланеры пролетели над Майкопом с 75-метровой георгиевской лентой, флагами России и Адыгеи

В Адыгее 24 октября прошла акция «Посмотри в небо», в рамках которой мотопланеристы пролетели над Майкопом с флагами России, Адыгеи и 75-метровой георгиевской летной

Напомним, в июне в Санкт-Петербурге стартовал проект «Перелет 2020. "Люди. Небо. Крылья"», в рамках которого команда пилотов на мотопарапланах планировала пролететь 9 тыс. 700 километров. Руководил проектом мотопланерист Игорь Потапкин — двукратный чемпион мира, вице-президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России, член Адыгейского регионального отделения Русского географического общества и руководитель Майкопского парапланерного Клуба «Полет».

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Игорь Потапкин рассказал порталу Юга.ру, что мотопланеристы преодолели 9 тыс. 700 километров за 2,5 месяца, а в конце августа достигли своей цели, долетев до Владивостока. В октябре Потапкин привез георгиевскую ленту в Адыгею.

«При поддержке республиканских и городских органов власти была организована акция в честь предстоящего Дня народного единства. Мы решили организовать акцию как завершающий аккорд проект «Перелет 2020. "Люди. Небо. Крылья"», — рассказал Юга.ру председатель Адыгейского регионального отделения РГО Игорь Огай.

Утром 24 октября Игорь Потапкин поднял 75-метровую георгиевскую ленту в небо над Майкопом, пилоты клуба сопровождали его вместе с флагами России и Адыгеи.