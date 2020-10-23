В Краснодаре две фирмы заказали медицинские маски на 40 тыс. рублей, но так их и не получили

Краснодарский край

Распечатать

23 октября в полиции Краснодара рассказали об уголовном деле на мошенника

Две организации, работающие в сфере ногтевого бизнеса, нашли в интернете объявления о продаже медицинских масок. Дистанционно компании заключили договор с продавцом и перевели ему 40 тыс. рублей за доставку 10 тыс. масок. Продавец получил деньги и ничего не прислал.

Читайте также:

Покупатели обратились в дежурную часть. Сотрудники МВД начал розыск и установили злоумышленника. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Краснодара. Мужчину задержали на улице Ставропольской и доставили в отдел. Там он признался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги потратил на личные нужды, сообщили в пресс-службе УМВД России по Крансодару 23 октября.

На краснодарца завели уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ему грозит до двух лет лишения свободы. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Юга.ру рассказывали о виде мошенничества, который появился в начале пандемии: неизвестные звонили в организации, представлялись представителями оперативного штаба по борьбе с COVID-19 и настаивают на обязательном приобретении методических материалов, якобы разработанных Роспотребнадзором и Минздравом.

Краснодар Мошенничество

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

В Краснодаре две фирмы заказали медицинские маски на 40 тыс. рублей, но так их и не получили
Специалисты Русского географического общества объяснили, в чем причина синего свечения над морем около Сочи
В Сочи эвакуировали 50 жильцов многоэтажки из-за пожара в квартире
В Краснодаре построили новый коллектор
В Анапе мужчина зарубил топором любовницу и разбросал ее вещи по сёлам
В Краснодаре начали сносить две недостроенные многоэтажки

Лента новостей

Статьи

«На репетиции сказали, что Якубовича «Поле чудес» достало еще восемь лет назад»

Краснодарцы рассказали, как устроено главное телешоу России

Статьи Партнерский

С позиции выгоды

Как я экономлю время, деньги и кое-что еще со «СберМаркетом»

Статьи Партнерский

Игры в облаках

Что такое облачный сервис и как он исполняет мечты геймеров

Реклама на портале