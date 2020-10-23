В Краснодаре две фирмы заказали медицинские маски на 40 тыс. рублей, но так их и не получили

Две организации, работающие в сфере ногтевого бизнеса, нашли в интернете объявления о продаже медицинских масок. Дистанционно компании заключили договор с продавцом и перевели ему 40 тыс. рублей за доставку 10 тыс. масок. Продавец получил деньги и ничего не прислал.

Покупатели обратились в дежурную часть. Сотрудники МВД начал розыск и установили злоумышленника. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Краснодара. Мужчину задержали на улице Ставропольской и доставили в отдел. Там он признался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги потратил на личные нужды, сообщили в пресс-службе УМВД России по Крансодару 23 октября.

На краснодарца завели уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ему грозит до двух лет лишения свободы. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.