В Краснодаре две фирмы заказали медицинские маски на 40 тыс. рублей, но так их и не получили
23 октября в полиции Краснодара рассказали об уголовном деле на мошенника
Две организации, работающие в сфере ногтевого бизнеса, нашли в интернете объявления о продаже медицинских масок. Дистанционно компании заключили договор с продавцом и перевели ему 40 тыс. рублей за доставку 10 тыс. масок. Продавец получил деньги и ничего не прислал.
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Покупатели обратились в дежурную часть. Сотрудники МВД начал розыск и установили злоумышленника. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Краснодара. Мужчину задержали на улице Ставропольской и доставили в отдел. Там он признался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги потратил на личные нужды, сообщили в пресс-службе УМВД России по Крансодару 23 октября.
На краснодарца завели уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ему грозит до двух лет лишения свободы. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее Юга.ру рассказывали о виде мошенничества, который появился в начале пандемии: неизвестные звонили в организации, представлялись представителями оперативного штаба по борьбе с COVID-19 и настаивают на обязательном приобретении методических материалов, якобы разработанных Роспотребнадзором и Минздравом.
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