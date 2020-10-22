В Краснодаре построили новый коллектор

Новый коллектор протяженностью 3,5 км проложили по Интернациональному бульвару от улицы Дагестанской до Пятигорской. Глава Краснодара Евгений Первышов осмотрел новую сеть хозяйственно-бытовой канализации, где поручил специалистам департаментам строительства и городского хозяйства и ТЭК проработать программу развития канализационных сетей в центральной части Краснодара.

Мэр города также поручил обсудить с новым составом депутатов городской Думы возможность выделения средств из муниципального бюджета.

«Это не просто коллектор одной улицы — подключиться к канализации смогут порядка 800 жителей всех прилегающих территорий. Сейчас идет большая работа по борьбе со сбросами в реку Кубань и незаконными врезками, но одним тампонажем ее не решить. Нужно рассчитывать не только на инвестиционную или производственную программу "Краснодар Водоканала", но и самим находить средства», — рассказал Первышов в своем телеграм-канале.

По его словам, если делать хотя бы по одной улице в год за счет средств муниципалитета, то поэтапно проблему удастся решить. Однако для масштабного обновления сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации Краснодару нужна отдельная программа с федеральным финансированием.