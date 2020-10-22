СК: медведи насмерть растерзали ребенка в Сочи из-за того, что их владелец проявил легкомыслие
22 октября в СК рассказали о завершении уголовного дела по факту гибели 11-летнего мальчика в Сочи, которого растерзали медведи в клетке
Трагедия произошла 4 августа. 11-летний мальчик подошел через открытую калитку к вольеру с медведями. Хищники затащили его внутрь и нанесли ему множество повреждений. Мальчик погиб на месте. Чтобы достать его тело, медведей пришлось застрелить. По факту гибели завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), а краевая прокуратура начала проверку.
После случившегося мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил проверить все частные гостиницы, отели и базы отдыха и закрыть мини-зоопарки с хищными животными на их территориях.
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6 августа источник портала Юга.ру сообщил, что ребенок сам открыл калитку. Он гулял с двумя девочками по территории конно-спортивной школы, а затем решил подойти к медведям. В тот же день в Следственном комитете РФ сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин взял под контроль дело о гибели несовершеннолетнего.
22 октября стало известно, что СК завершил расследование дела.
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По данным следствия, 57-летний житель Сочи приобрел двух диких медведей в 2011 году. Мужчина соорудил вольер и огородил его металлическим забором с дверью. Однако он проявил легкомыслие и не предпринял необходимых мер предосторожности:
«Так, например, вольер не был оборудован особо прочными запорами, исключающими их открывание животными и посторонними. Кроме того, обвиняемый не установил дополнительное ограждение, препятствующее доступу посетителей вплотную к основному ограждению вольера, тем самым не исключил физический контакт с опасными животными».
Следствие направило дело в суд, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
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