СК: медведи насмерть растерзали ребенка в Сочи из-за того, что их владелец проявил легкомыслие

22 октября в СК рассказали о завершении уголовного дела по факту гибели 11-летнего мальчика в Сочи, которого растерзали медведи в клетке

Трагедия произошла 4 августа. 11-летний мальчик подошел через открытую калитку к вольеру с медведями. Хищники затащили его внутрь и нанесли ему множество повреждений. Мальчик погиб на месте. Чтобы достать его тело, медведей пришлось застрелить. По факту гибели завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), а краевая прокуратура начала проверку. После случившегося мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил проверить все частные гостиницы, отели и базы отдыха и закрыть мини-зоопарки с хищными животными на их территориях.

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6 августа источник портала Юга.ру сообщил, что ребенок сам открыл калитку. Он гулял с двумя девочками по территории конно-спортивной школы, а затем решил подойти к медведям. В тот же день в Следственном комитете РФ сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин взял под контроль дело о гибели несовершеннолетнего. 22 октября стало известно, что СК завершил расследование дела.

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