РТКОММ запустил новогоднюю акцию для подключения высокоскоростного интернета со скидкой

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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РТКОММ 19 октября запустил ежегодную акцию, по которой новые абоненты смогут подключиться к спутниковому интернету SenSat за 9,9 тыс. рублей

РТКОММ — дочернее предприятие ПАО «Ростелеком». Под торговой маркой SenSat компания предоставляет потребителям услуги высокоскоростного интернета в Ka-диапазоне.

Ежегодно РТКОММ проводит акцию «Цена важна», в рамках которой новые абоненты могут подключиться к интернету (скорость до 45 Мбит/с) за 9,9 тыс. рублей.

«Наша традиционная новогодняя акция с выгодными ценами на пользовательское оборудование направлена на то, чтобы охватить максимально широкие слои потенциальных клиентов и проинформировать их о новых возможностях подключения скоростного спутникового интернета для загородного дома и бизнеса», — пояснил коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.

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Акция «Цена важна» проходит по всей территории России до 28 декабря. Она распространяется на оборудование для работы в Ка-диапазоне через космические аппараты «Экспресс-АМ5», «Ямал-601» и «Eutelsat 36C» («Экспресс-АМУ1»).

Чтобы стать участником акции, нужно купить, установить и активировать комплект подключения спутникового интернета, а также выбрать тариф и заключить договор с РТКОММ. Узнать условия акции и оставить заявку на подключение можно здесь.

В пресс-службе компании отметили, что доставка комплектов подключения осуществляется за счет пользователя через выбранную им службу доставки — либо самостоятельно, либо через официального дилера SenSat в регионе.

Интернет Ростелеком Связь Технологии

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