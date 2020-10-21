На Кубани за сутки коронавирусом заболел 121 человек

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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Оперштаб Краснодарского края 21 октября сообщил о 121 новом случае COVID-19 в регионе

Согласно федеральной статистике, за прошлые сутки в России коронавирус диагностировали у 15 тыс. 700 человек во всех регионах страны. Как уточнил RT, только 25,9% инфицированных болели без типичных симптомов болезни. Всего к 21 октября официально известно об 1 млн 447 тыс. 335 случаях COVID-19 в России.

За весь период пандемии выздоровели 1 млн 96 тыс. 560 пациентов (+10 тыс. 952 за сутки), а 24 тыс. 952 человек скончались, в том числе 317 летальных исходов зафиксировали за истекший день. Это новый рекорд суточной смертности от коронавируса.

Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистировали в Москве — 4 тыс. 389, Санкт-Петербурге — 684 и Московской области — 466.

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В регионах ЮФО и СКФО статистика по новым случаям инфицирования выглядит так: Ростовская область — 305, Крым — 203, Ставропольский край — 171, Краснодарский край — 121, Кабардино-Балкария — 100, Дагестан — 85, Карачаево-Черкесия — 82, Адыгея — 67, Ингушетия — 58, Севастополь — 53, Северная Осетия — 49, Чечня — 4.

Как уточнили в региональном оперштабе, 121 новый случай COVID-19 выявили в 26 муниципалитетах региона. Среди заболевших 67 женщин и 54 мужчины, в том числе 30 детей.

Сколько зараженных кубанцев выявили в муниципалитетах и где:

  • Краснодар — 55;
  • Курганинский и Лабинский районы — по 9;
  • Геленджик и Сочи — по 5;
  • Туапсинский и Белореченский районы — по 4;
  • Новороссийск, Крымский, Усть-Лабинский, Мостовский районы — по 3;
  • Апшеронский, Кущевский и Крыловский районых — по 2;
  • Анапа, Ейский, Абинский, Приморско-Ахтарский, Староминский, Кореновский, Красноармейский, Выселковский, Калининский, Тимашевский, Северский, Ленинградский районы — по 1. 

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Всего к 21 октября в медучреждения Кубани с подозрением на COVID-19 обратились 62 тыс. 596 человек. В поликлиниках с неподтвержденным диагнозом наблюдаются 6 тыс. 910 кубанцев.

За все время в краевых лабораториях провели 1 млн 286 тыс. 119 исследований на COVID-19. Диагноз коронавирус подтвердился у 16 тыс. 135 человек. Показатель увеличился до 284,3 случаев на 100 тыс. населения региона.

Как уточнили в минздраве Кубани, 11 тыс. 218 пациентов выздоровели, однако 363 человек спасти не удалось, за последние сутки в регионе скончались еще пять человек с диагнозом COVID-19. Еще 29 пациентов в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 2 подключены к ЭКМО.

Напомним, накануне федеральный и краевой оперштабы не сошлись в данных по числу новых случаев коронавируса на Кубани. Согласно статистике федерального оперштаба, 20 октября на Кубани выявили 25 заболевших, однако в региональным оперштабе заявили об ошибке и сообщили о 105 инфицированных кубанцах.

Тем не менее, в общероссийской сводке по коронавирусу до сих пор за 20 октября указано 25 случаев заражения. Эти же данные отображаются в счетчике сервиса «Яндекс.Коронавирус: статистика». Поэтому в федеральной сводке указано, что число инфицированных на Кубани за все время пандемии к 21 октября достигло 16 тыс. 55 человек. Отметим, что в традиционном отчете оперштаба Кубани за 21-е число вообще не указали общее количество зараженных — портал Юга.ру вывел его методом математического подсчета.

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