На Кубани за сутки коронавирусом заболел 121 человек

Оперштаб Краснодарского края 21 октября сообщил о 121 новом случае COVID-19 в регионе

Согласно федеральной статистике, за прошлые сутки в России коронавирус диагностировали у 15 тыс. 700 человек во всех регионах страны. Как уточнил RT, только 25,9% инфицированных болели без типичных симптомов болезни. Всего к 21 октября официально известно об 1 млн 447 тыс. 335 случаях COVID-19 в России. За весь период пандемии выздоровели 1 млн 96 тыс. 560 пациентов (+10 тыс. 952 за сутки), а 24 тыс. 952 человек скончались, в том числе 317 летальных исходов зафиксировали за истекший день. Это новый рекорд суточной смертности от коронавируса .

Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистировали в Москве — 4 тыс. 389, Санкт-Петербурге — 684 и Московской области — 466.

В регионах ЮФО и СКФО статистика по новым случаям инфицирования выглядит так: Ростовская область — 305, Крым — 203, Ставропольский край — 171, Краснодарский край — 121 , Кабардино-Балкария — 100, Дагестан — 85, Карачаево-Черкесия — 82, Адыгея — 67, Ингушетия — 58, Севастополь — 53, Северная Осетия — 49, Чечня — 4.

Как уточнили в региональном оперштабе, 121 новый случай COVID-19 выявили в 26 муниципалитетах региона. Среди заболевших 67 женщин и 54 мужчины, в том числе 30 детей.

Сколько зараженных кубанцев выявили в муниципалитетах и где: Краснодар — 55;

Курганинский и Лабинский районы — по 9;

Геленджик и Сочи — по 5;

Туапсинский и Белореченский районы — по 4;

Новороссийск, Крымский, Усть-Лабинский, Мостовский районы — по 3;

Апшеронский, Кущевский и Крыловский районых — по 2;

Анапа, Ейский, Абинский, Приморско-Ахтарский, Староминский, Кореновский, Красноармейский, Выселковский, Калининский, Тимашевский, Северский, Ленинградский районы — по 1.

Всего к 21 октября в медучреждения Кубани с подозрением на COVID-19 обратились 62 тыс. 596 человек. В поликлиниках с неподтвержденным диагнозом наблюдаются 6 тыс. 910 кубанцев. За все время в краевых лабораториях провели 1 млн 286 тыс. 119 исследований на COVID-19. Диагноз коронавирус подтвердился у 16 тыс. 135 человек . Показатель увеличился до 284,3 случаев на 100 тыс. населения региона. Как уточнили в минздраве Кубани, 11 тыс. 218 пациентов выздоровели, однако 363 человек спасти не удалось, за последние сутки в регионе скончались еще пять человек с диагнозом COVID-19 . Еще 29 пациентов в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 2 подключены к ЭКМО.