Россельхознадзор Краснодара закрыли на карантин из-за COVID-19

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора временно ограничило личный прием граждан должностными лицами, сообщили на официальном сайте ведомства. С какого по какое число управление будет закрыто для посетителей — не уточняется.

Заявителям рекомендовали обращаться в письменной форме по почте: Краснодар, улица Лукьяненко, 111. Также можно обратиться электронной почте: rsn-yug@yandex.ru, а также через официальный сайт раздела «Вопрос-Ответ» rsn.krasnodar.ru/linkback.

Кроме того, консультации можно получить по телефону: 8 (861) 222-20-31. Обращения можно оставить в ящике «Для обращений граждан» по адресу: Краснодар, улица Лукьяненко, 111.