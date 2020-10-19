Глава Краснодара Евгений Первышов 19 октября предложил усилить работу по выявлению и ликвидации незаконных врезок в сети ливневой канализации

На аппаратном совещании в администрации Краснодара в очередной раз обсудили проблему с незаконными врезками и сбросом фекальных стоков в реку Кубань. Как рассказала замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Галина Шешина, с начала 2020 года межведомственная группа проверила 3,7 тыс. адресов, в результате чего выявила 177 незаконных врезок в сеть ливневой канализации. Было вручено 157 уведомлений об устранении незаконных подключений в течение 30 дней, однако на сегодняшний день затампонировано [закупорено] 90 врезок, сообщили в пресс-службе администрации города.

Шешина сообщила, что в ходе рейдов межведомственная комиссия выявила факт попадания фекальных стоков из хозяйственно-бытовой канализации, которую обслуживает компания «Краснодар Водоканал», в магистральный коллектор ливневой канализации. Утечка фекалий произошла по семи адресам: на пересечении улиц улиц Красной с Орджоникидзе;

в районе улицы Красной, 27;

по улице Рашпилевской в районе дома № 144;

на пересечении улиц Рашпилевской и Одесской;

на улице Седина, 19;

на пересечении улиц Гаврилова и Брянской;

на пересечении улиц Красноармейской и Головатого. Все выявленные результаты обследования были направлены в «Краснодар Водоканал» и департамент городского хозяйства, уточнила Шешина. По ее словам, «Краснодар Водоканал» устранил сброс хозяйственно-бытовых стоков в четырех местах: на Рашпилевской, 144, на Седина, 19, на пересечении Красной и Орджоникидзе, а также на Красной, 27.

На совещании присутствовал директор по производству «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов, который после доклада Галины Шешиной заявил, что компания получает информацию от комиссии и «срочно» устраняет недочеты. Также Гераськов добавил, что ко всему перечисленному сотрудники «Краснодар Водоканала» починили колодец на пересечении улиц Красной и Комсомольской.

«Я хочу сказать, что хоть работа у нас и ведется, и отчеты мы видим регулярные, демонстрируем здесь в виде слайдов, в виде выполненных работ тампонирования незаконных врезок, но, я считаю, работаем недостаточно эффективно. Мы должны достигнуть самого главного результата — локализовать любые сбросы в сети ливневой канализации фекальных стоков, иных стоков», — подчеркнул глава города Евгений Первышов.

Он предложил проверять не только коммунальные стоки из частного сектора, многоквартирных домов и переливы, которые допускаются «Краснодар Водоканалом», но и проверять станции технического обслуживания и мойки. Кроме того, мэр сказал «по необходимости» увеличить число рейдов и задействованных в обследовании сетей ливневой канализации людей.

Отметим, что на аппаратном совещании 27 августа власти Краснодара сообщили о 297 незаконных врезках в ливневую канализацию.

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