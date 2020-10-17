В Краснодарском крае умерли четыре пациента с коронавирусом

Краснодарский край

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Оперштаб Кубани 17 октября рассказал о четырех пациентах, которые умерли в больница региона

Напомним, за период пандемии всего на Кубани подтвердили 15 тыс. 701 случай заболевания коронавирусом, умерло 343 человека (+4) и 11 тыс. 98 — выздоровели (+43).

Оперштаб региона сообщил, что в краевой больнице № 1 Краснодара умерла 59-летняя жительница города. Ее госпитализировали с острыми симптомами, КТ показала двустороннюю полисегментарную пневмонию, тест на коронавирус оказался положительный. Пациентку спасти не удалось, также она страдала хронической анемией и язвенной болезнью желудка.

Еще одна 78-летняя жительница Анапы с подтвержденным коронавирусом умерла в Крымской ЦРБ. У женщины развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония, ее подключили к аппарату ИВЛ, но спасти не смогли. Среди сопутствующих заболеваний у пациентки были гипертония, ишемический кардиосклероз, сахарный диабет.

В Тихорецкой ЦРБ умер 82-летний мужчина: его госпитализировали в тяжелом состоянии, несколько дней он провел на ИВЛ. У него диагностировали коронавирус в тяжелой форме, атеросклеротическую болезнь сердца и гипертонию.

Четвертый летальный случай зафиксировали также в Тихорецкой ЦРБ. В больницу с острыми симптомами доставили 63-летнего жителя Павловского района. На КТ подтвердилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина также страдал сахарным диабетом и гипертонией.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина смерть

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