Оперштаб Кубани сообщил о 102 новых случаях заражения COVID-19 в регионе

В России к 17 октября коронавирусом заболел 1 млн 384 тыс. 235 человек

В России за последние сутки коронавирус выявили у 14 тыс. 922 человек, 279 пациентов умерли. Больше всего заразившихся в Москве (4 тыс. 648), Санкт-Петербурге (659) и Московской области (458).

На юге лидером снова стала Ростовская область (287), в целом ситуация по новым инфицированным выглядит так: Крым (171), Ставропольский край (171), Краснодарский край (102) , Дагестан (87), Кабардино-Балкария (83), Карачаево-Черкесия (81), Ингушетия (55), Адыгея (53), Севастополь (48), Северная Осетия (43), Чечня (5).