Оперштаб Кубани сообщил о 102 новых случаях заражения COVID-19 в регионе
В России к 17 октября коронавирусом заболел 1 млн 384 тыс. 235 человек
В России за последние сутки коронавирус выявили у 14 тыс. 922 человек, 279 пациентов умерли. Больше всего заразившихся в Москве (4 тыс. 648), Санкт-Петербурге (659) и Московской области (458).
На юге лидером снова стала Ростовская область (287), в целом ситуация по новым инфицированным выглядит так: Крым (171), Ставропольский край (171), Краснодарский край (102), Дагестан (87), Кабардино-Балкария (83), Карачаево-Черкесия (81), Ингушетия (55), Адыгея (53), Севастополь (48), Северная Осетия (43), Чечня (5).
Всего к 17 октября в стране COVID-19 диагностировали 1 млн 384 тыс. 235 человек в 85 регионах, 24 тыс. 2 больных умерли и 1 млн 65 тыс. 199 — выздоровели, уточнил RT.
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Оперштаб Кубани сообщил, что среди 102 зараженных в регионе 57 женщин и 45 мужчин, в том числе 11 детей. Больше всего заболевших в Краснодаре — 42, в остальном случаи распределились так:
- 10 — в Сочи;
- 9 — в Новороссийске;
- по 7 — в Абинском и Белореченском районах;
- 6 — в Тихорецком районе;
- 3 — в Туапсинском районе;
- по 2 — в Выселковском, Красноармейском, Ленинградском, Гулькевичском районах;
- по 1 — в Горячем Ключе, Ейском, Кавказском, Кущевском, Динском, Курганинском, Калининском, Староминском, Новокубанском, Павловском районах.
Всего на 17 октября в больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 60 тыс. 109 человек, под наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 7 тыс. 12 человек.
За период пандемии всего подтвердили 15 тыс. 701 случай заболевания коронавирусом, умер 341 человек (+4) и 11 тыс. 98 — выздоровели (+43). В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 32 пациента, еще 2 — на ЭКМО в краевой больнице № 1, уточнили в минздраве региона.
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