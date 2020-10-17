Парк в Молодежном микрорайоне Краснодара начнут благоустраивать в 2021 году

Сейчас специалисты заканчивают разработку проектно-сметной документации по созданию парка. До 20 ноября документы планируют передать на экспертизу. После этого в администрацию Краснодарского края направят заявку на выделение денег, а затем приступят к благоустройству. Планируется, что работы начнутся в 2021 году.

«Ранее здесь планировалась жилая и коммерческая застройка, нужно было вернуть территорию в собственность города и изменить назначение участка. В новом Генплане Краснодара новая зеленая зона уже отображена», — рассказал в своем телеграм-канале глава города Евгений Первышов.



В пресс-службе администрации Краснодара заявили, что дизайн-проекта парка обсуждали на проектных семинарах с жителями микрорайонов «Молодёжный» и «9-я Тихая». После этого проект откорректировали. Например, в парке планируют по максимуму сохранить деревья, сделать велодорожки, а малые архитектурные формы будут природных цветов и материалов.

Глава Прикубанского округа Александр Журавлев добавил, что в округе планируют провести еще одну встречу с жителями. На ней обсудят окончательный вид зеленой зоны.