На Кубани в выходные сначала будет тепло, а потом дождливо

Синоптики Кубани рассказали, какая погода будет в крае 17 и 18 октября

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре 17 октября будет без осадков и малооблачно, ветер до 8 м/с. Температура воздуха днем составит 28 °С. В воскресенье немного похолодает: до 22 °С днем и 15 °С — ночью. Также возможен небольшой дождь.

В целом по краю в субботу малооблачно и без осадков, ветер также до 8 м/с. Днем воздух прогреется до 23-28 °С. На Черноморском побережье порывы ветра будут достигать 14 м/с, а днем температура составит 22-27 °С.

В воскресенье в регионе местами кратковременный дождь с грозой и ветром до 17 м/с. Ночью столбики термометров покажут 9-14 °С, на Азовском побережье — 11-16 °С. Днем будет 19-24 °С, местами до 27 °С.